Procès d'Abdelkader Merah : "Aujourd'hui, je condamne les actes de mon frère"

"Ni les voyages ni la religion ne seront abordés aujourd'hui, a d'emblée averti le président de la cour d'assises spéciale ce mardi matin. L'interrogatoire sur l'engagement religieux aura lieu le 13 octobre". Au deuxième jour du procès Merah, c'est le parcours d'Abdelkader Merah, considéré par certains comme le mentor de son petit frère Mohamed, auteur des tueries de Toulouse et de Montauban, qui a été au centre des débats.

Pendant plusieurs heures, c'est la personnalité de cet homme né le 15 septembre 1982 à Toulouse, fils de Mohamed Merah (père) et de Zoulika A. et frère de Abdelghani, Souad, Aicha et Mohamed Merah (fils), qui a été détaillée. Comme la veille, l'accusé était vêtu de blanc, avait la barbe épaisse et portait le catogan. Depuis le box, debout, Abdelkader Merah, 35 ans, a répondu, avec un accent du sud mais sans jamais hausser le ton, à toutes les questions du président, exceptions faites d'un ou deux sujets, comme celui du tuteur qui l'a marié religieusement ou encore de certaines fiches de paie.