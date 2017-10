Procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf : "La mort de Fiona, c'était pas voulu, c'est un accident"

La psychologue lui avait dit qu’elle la trouvait plus "authentique". Que depuis le premier procès, elle avait "changé". Et à la voir répondre si posément aux questions du président mardi soir, on se disait que l’insaisissable Cécile Bourgeon allait peut-être enfin se dévoiler. Mais ce mercredi, l'accusée a montré toute la complexité de sa personnalité. En s'appuyant sur les témoignages de deux surveillantes pénitentiaires, elle a ressorti la thèse de l'accident pour expliquer la mort de Fiona.





"Le samedi 19 novembre 2016, elle a commencé à me parler de son affaire", explique à la barre une des surveillantes. C’était entre les deux tours du premier procès au cours de la promenade. "Elle m’a dit avoir donné des coups de pied aux fesses à Fiona. Mais que sa mort, c’était un accident". Cécile Bourgeon lui aurait ensuite raconté le petit corps placé dans un sac à l’arrière de la voiture et ce chemin qu'elle n'a jamais réussi à refaire avec les enquêteurs pour enterrer Fiona : "Elle a roulé vers Aydat avant de s’arrêter près d’un village dont le nom débute par Cha".