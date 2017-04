Procès de la cellule djihadiste "Cannes-Torcy" : qu'est-ce qu'une cour d'assises spéciale ?

A procès de grande ampleur, cour d'assises particulière. La cour d'assises spéciale se différencie de la cour d'assises "normale" en ce sens qu'elle n'est composée que de magistrats professionnels. La modification vient d'ailleurs d'être approuvée par le Sénat, en janvier dernier. Il fallait répondre aux nombreuses affaires terroristes en attente de jugement et permettre d'audiencer un plus grand nombre d'affaires. "En 2017, il y aura 1.244 jours d’audience consacrés au jugement d’affaires terroristes, soit une hausse de 842%", soulignait même le rapporteur Michel Mercier (UDI-UC).





Une modification nécessaire, selon le président de la commission des Lois, Philippe Bas (LR) : "Depuis deux ans, les tragiques attentats que nous avons connus font peser des contraintes sur le fonctionnement de la justice. La composition actuelle de la cour d’assises spéciale rend difficile de répondre efficacement et rapidement à l’exigence de juger de nombreux criminels", indique-t-il. Le nombre d’assesseurs professionnels siégeant au sein de cette cour d’assises va ainsi passer de six à quatre en première instance et de huit à six en appel.