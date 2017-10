Procès de la "mamie djihad" : mère fusionnelle d'un djihadiste, Christine Rivière condamnée à dix ans de prison

Christine Rivière a été condamnée ce vendredi après-midi à dix ans de prison. Le tribunal correctionnel de Paris a suivi

l'ensemble des réquisitions du parquet, relevant la "détermination" de cette mère de famille de 51 ans. Laquelle avait effectué, en 2013 et 2014, trois séjours en Syrie où elle avait rejoint son fils Tyler Vilus, combattant d'un groupe djihadiste qui allait devenir l'organisation Etat islamique.





La présidente a jugé que l'accusée avait démontré un "engagement sans faille" sous la bannière de l'organisation terroriste et qu'elle avait "contribué au renforcement logistique" du groupe. "Au lieu de chercher à désengager votre fils, il apparaît au contraire que vous l'avez encouragé", a-t-elle affirmé. La magistrate lui a également reproché d'avoir joué les agents recruteurs auprès de jeunes candidates au djihad. Si bien qu'elle a balayé la version de Christine Rivière qui, lors de l'instruction et à l'audience de jeudi, a expliqué avoir seulement voulu rendre des "services" et accompagner son fils, un pionnier des filières françaises en Syrie.