"Procès du flash-ball" : condamnés à du sursis, les trois policiers font appel

Le principal prévenu avait écopé de quinze mois avec sursis, assortis de 18 mois d'interdiction de port d'armes pour avoir blessé à l'oeil Joachim Gatti, ainsi qu'un autre manifestant. Les deux autres fonctionnaires, eux aussi poursuivis pour violences volontaires pour avoir blessé quatre personnes, avaient été relaxés dans deux cas et condamnés dans les deux autres. Ils avaient été condamnés à sept et dix mois de prison avec sursis et douze mois d'interdiction de port d'armes.





Pour justifier leur appel, les avocats des condamnés ont fait valoir la lourdeur des peines déjà essuyées en amont : "l'interdiction du port d'armes qui dure depuis sept ans déjà" pour le principal prévenu, et les "risques de procédure disciplinaire" pour le fonctionnaire condamné à sept mois de prison.





A rebours, le parquet, qui avait donc prononcé des peines bien plus lourdes, a décidé dans la foulée de faire appel afin de "permettre à la cour de prononcer la peine qui lui paraît adaptée".