Procès Valmy : la colère des policiers face au verdict et aux condamnés laissés libres

Antonin Bernanos, accusé le plus scruté de cette affaire et petit-fils du célèbre écrivain George Bernanos, a été condamné à 5 ans de prison, dont deux avec sursis. Mais ce mercredi soir, l'homme de 23 ans, qui a déjà effectué dix mois de détention provisoire, est libre. Tout comme les sept autres antifascistes condamnés, aucun mandat de dépôt n’a été déposé à l’encontre de cet étudiant en sociologie, qui a toujours nié sa participation à l’agression du policier et à la dégradation de la voiture. Ils seront convoqués ultérieurement par un juge d’application des peines.





Face à ces condamnations qui restent pour le moment sans suite, les policiers ont exprimé leur mécontentement. Elles donneraient, selon eux, aux casseurs un sentiment d’impunité. "Nous sommes déçus. On ne voit aucun mandat de dépôt pour Antonin Bernanos. Pour Monsieur Fensch, pas de mandat de dépôt non plus. C'est-à-dire que demain, ces gens-là sont libres et peuvent recommencer, retourner en manifestation, remettre leurs cagoules. Comme ils le disaient : 'Pas de visage, pas de coupable'", explique à TF1 Loïc le Couplier, responsable parisien du syndicat Alliance police nationale.