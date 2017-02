Procès du restaurateur de Tremblay : les deux femmes avaient-elles ciblé l'établissement ?

Dans ses réquisitions, la procureure générale note toutefois dans un premier temps le "calme, la sérénité et le déterminisme" des deux femmes dans la vidéo alors que le restaurateur vient de leur dire : "Les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes. Voilà, cette phrase-là veut tout dire. Analysez-la et voilà." "La victime appelle la police et envoie un SMS à son mari", ajoute la procureure, qui se montre également circonspecte quant à un autre passage de la vidéo : "On entend une femme dire à l'autre 'C'est difficile, c'est dur je sais (...)'. On comprend là qu'elle lui dit de tenir bon...".





La procureure n'a pas le temps de finir sa phrase. Des grondements montent, le public croit y déceler le sous-entendu qu'un piège à bel et bien tendu par la plaignante. Les avocats des parties civiles se lèvent, scandalisés. Les deux hommes interpellent le président et pointent du doigt des "propos choquants et scandaleux". Une fois le calme retrouvé dans la salle d'audience, la procureure reprend son discours, et explique qu'elle a été coupée, donc mal comprise... Elle conclut en notant que le CCIF a quand même été saisi dès le lendemain des faits.