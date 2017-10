Procès : le témoignage poignant du frère du premier militaire tué par Mohammed Merah

La position vindicative adoptée par la mère, surtout, l’a heurté. "Ce n’est pas une victime. Elle devrait avoir honte de se positionner en tant que victime", explique-t-il, revenant sur la journée d’audience. "Cette journée a été vraiment dure. J’ai craqué, je suis sorti de la salle. Parce que tout simplement, je ne pouvais pas cautionner qu’elle se positionne en victime. C’est une famille d’assassins."





Naoufal Ibn Ziaten a malgré tout foi en la justice, et en ce procès qui se déroule jusqu’au 9 novembre. "J’espère que la justice fera son travail parce que les jeunes d’aujourd’hui attendent une réponse. Si ces gens-là ressortent demain, les jeunes de France ne croiront plus à la justice. Donc j’attends aujourd’hui et j’ai confiance en la justice de mon pays, j’espère qu’ils seront condamnés pour les crimes odieux qu’ils ont commis."