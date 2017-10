Procès Merah : à l'école Ozar Hatorah, Mohamed Merah "arrosait tout le monde", raconte un parent d’élève

Le 19 mars 2012, un peu avant 8 heures et comme tous les parents de l’école Ozar Hatorah de Toulouse, André S. accompagnait ses enfants en classe. Un peu avant 8 heures, comme d’autres, il a croisé le chemin du "tueur au scooter". Ce dernier, en 36 secondes, allait abattre un adulte et trois enfants, Jonathan Sandler, 30 ans, Arié Sandler, 5 ans, Gabriel Sandler 3 ans et Myriam Monsonego, 8 ans.





A la barre ce mercredi matin, dans l’enceinte de la salle Voltaire, où sont jugés depuis le 2 octobre et jusqu’au 3 novembre, Abdelkader Merah, 35 ans, et Fettah Malki, André S. costume sombre et chemise blanche, est venu raconter les dramatiques événements qui se sont déroulés sous ses yeux ce jour-là.