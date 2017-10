"Abdelkader me parlait de la préparation à la mort", raconte Theodore C., neveu des frères Merah

A la barre, il explique qu’Abdelkader était "l’un des premiers à l’impliquer dans l’islam à travers différents moyens, il évoquait surtout le djihad spirituel". Theodore C. indique que Souad et Mohamed sont arrivés ensuite "dans cet enseignement religieux, enseignement salafiste, radical".





"Abdelkader me parlait de la préparation à la mort, du paradis, du comportement qu’il fallait avoir envers mes frères, et les kouffars. Ensuite, c'est Mohamed qui a pris le relai (...) il m'en parlait beaucoup plus explicitement", explique encore Theodore C. Le jeune homme avait également déclaré en 2012 qu’Abdelkader Merah avait voulu l’emmener à la morgue, lui expliquant qu’il ne devait ni être choqué, ni avoir peur de la mort. Et que lui-même avait vu des cadavres en Egypte : "Il trouvait ça beau, à mon avis, il aimait la mort ".