Procès Merah : "C’était pas des tirs, c’était des exécutions", raconte un rescapé de l’école Ozar Hatorah

Veste noir, chemise blanche, lunettes de vue, Yacov S. 33 ans, est venu livrer ce mardi matin son témoignage devant la cour d’assises spéciale de Paris où sont jugés Adelkader Merah, frère de Mohamed Merah, et Fettah Malki, ami d’enfance de celui qui sera surnommé le "tueur au scooter".





En 2012, Yacov S. était alors bénévole à l’école Ozar Hatorah. Le 19 mars de cette même année, vers 7h55, Yacov S. ramenait un véhicule Ford Transit appartenant à l’école, véhicule qu’il avait emprunté la veille. Patientant au volant de son camion au niveau du portail d’entrée, il avait vu dans la foule un homme de taille moyenne, casque blanc et blouson sombre.





Arrivé devant l’entrée, l’homme avait sorti une arme et tiré sur les gens. Ce n'est qu'en le voyant s'énerver sur un pistolet-mitrailleur et sortir une deuxième arme que Yacov S. a réalisé ce qu'il se passait réellement. Ce jour-là, il a assisté à l'exécution des quatre victimes de l’école Ozar Hatorah : Jonathan Sandler, 30 ans, ses deux fils Arié et Gabriel, 5 et 3 ans, et Myriam Monsonego, 8 ans. Lui-même y a échappé de peu. Mohamed Merah l'a mis en joue, sans l'atteindre.