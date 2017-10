Procès Merah : ces cours de préparation au djihad qu’écoutait Abdelkader avant les assassinats

Par ailleurs, 17 fichiers audios renommés par l’accusé en français et détaillant les enseignements donnés aux moudjahidines pour échapper aux services de renseignement ont été découverts dans le lecteur. Tous étaient classés dans un dossier baptisé "comportement".





Le fichier audio "comportement ami" portait ainsi sur l'utilisation du téléphone. Il était notamment conseillé d'être en possession de plusieurs téléphones portables et d'éviter tout recours à un téléphone fixe. Y figuraient également des conseils sur les précautions à prendre au cours des voyages étaient donnés. Il convenait de "maitriser parfaitement l'opération de camouflage".





Le fichier "comportement copain" conseillait d'avoir recours à un intermédiaire de confiance et de diversifier les fournisseurs en matière d'achat d'armes afin de ne pas alerter les services de renseignement.





Le fichier audio "comportement grand-mère" insistait sur l'importance du système de cellule dans l'organisation du travail djihadiste et conseillait de regarder des "films d'espionnage". Un fait étayé par les découvertes effectuées au cours de la perquisition au domicile d'Abdelkader Merah, où les enquêteurs avaient mis la main sur des DVD de La bande à Baader, Le 11 septembre 2001 et Torture made in USA ont été notamment découverts.





Au total, ces 17 fichiers audios, "également disponibles sur YouTube" a précisé le président, représentaient plus de 20 heures de cours donnés en arabe par un membre d'Al-Qaïda depuis Kaboul.