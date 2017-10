Procès Merah : des notes secret-défense cachées à la justice et un appel au président de la République

A la barre ce lundi, le témoin vient, lui, de dévoiler une information classée secret défense.... Même s'il ne dira pas si le nom d'Abdelkader Merah figure sur cette liste, une charte signée le 1er mai 2013, selon lui, l'en empêche, Christian Ballé-Andui a donné des informations capitales et méconnues.





"Ce que nous avons compris ce matin, que nous ne savions pas jusqu’à présent, c’est qu’un certain nombre de notes que l’ancien patron du renseignement toulousain a pu établir n’ont jamais été déclassifiées et adressées au juge qui était chargé de cette information judiciaire. Notamment cette note du 15 mars 2012, où il indique clairement qu’il fait surveiller treize personnes parmi lesquelles Mohamed Merah, a déclaré Me Olivier Morice, avocat de la famille Legouad. Ce Monsieur a expliqué que depuis 2011, à plusieurs reprises, il avait sollicité que des informations mettant en lumière la dangerosité de Mohamed Merah puisse être transmises au procureur de la République ".





Pour Me Morice, "l’Etat a caché des informations capitales à l’autorité judiciaire qui était chargée de faire la vérité sur ce dossier. C’est intolérable et inadmissible !". "Comment pouvons-nous, en tant que parties civiles, donner du crédit à ceux qui depuis 2012 nous affirme que Mohamed Merah n’a agi que comme un 'loup solitaire' et qu’on ne pouvait pas prévenir les actes criminels qu’il a accomplis, alors que ce responsable des renseignements explique que la filière était composée de plusieurs personnes parfaitement déterminées, que Mohamed Merah était dangereux, qu’il fallait le suivre".





Me Olivier Morice poursuit : "Comment, dans ces conditions, des ministres de l’Intérieur et des responsables des services, je pense notamment à Monsieur Squarcini, sont venus mentir à la justice ? Je crois que c’est une véritable honte judiciaire. Au-delà de la tragédie que l’on a vécue, on est confronté à un mensonge d’Etat qui est indigne et qui est révélé aujourd’hui dans ce procès."