Procès Merah : "J’ai été incarcéré pour rien, j’ai été sali"

Il aurait pu être le 3e accusé dans le box, si une témoin n’était pas revenue sur ses premières déclarations. Ce vendredi 13 octobre, Mohamed Meskine, 30 ans, costume sombre et grosse écharpe autour du cou, accent toulousain marqué, a déposé devant la cour d’assises spéciale de Paris où sont jugés Abdelkader Merah, 35 ans, et Fettah Malki, 34 ans.





Agé de 25 ans en 2012, Mohamed Meskine avait été désigné pendant un temps par les enquêteurs de police comme étant le troisième homme, celui qui aurait été présent le 6 mars 2012 avec Abdelkader Merah et Mohamed Merah au moment du vol T-Max utilisé par celui que l’on surnommera "le tueur au scooter" au cours de ses attaques terroristes. A l’époque, la vendeuse d’un magasin de Toulouse où Mohamed Merah a acheté, le 6 mars 2012 encore, le blouson de moto qu’il portera aussi lors des tueries avait reconnu lors d’un tapissage et sans être formelle Mohamed Meskine comme étant la troisième personne qui avait accompagné les frères Merah ce jour-là.





Un peu plus tard, la vendeuse ne le reconnaissait pas sur la planche photographique qui lui était présentée. Puis, lors d’une confrontation avec cet homme, elle expliquait ne plus comprendre son "flash" parce que le "troisième homme" était plus petit et plus mince que Mohamed Meskine. C’est ce qui a sauvé ce suspect… devenu témoin.