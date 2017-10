"Je sais très précisément ce que je vais faire en sortant" : les lettres de Mohamed Merah à son frère Abdelkader dévoilées

JUSTICE – Trois policiers ont témoigné ce lundi dans la cadre du procès d’Abdelkader Merah, frère du tueur au scooteur, et de Fettah Malki, ami d’enfance de l’assassin. Dans la matinée, le témoin 41, a évoqué les courriers entre Mohamed Merah, alors en détention, et son frère aîné Abdelkader. Et pour ce témoin, la complicité d’Abdelkader Merah ne fait apparemment guère de doute.