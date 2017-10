Procès Merah : l’arsenal du "tueur au scooter" sorti des scellés et présenté à la cour

A la demande du président puis de l’avocate générale, elles ont été sorties des scellés. Ce vendredi matin, alors que deux experts en balistique venaient témoigner dans le cadre du procès d’Abdelkader Merah et Fettah Malki jugés depuis lundi pour leur complicité présumée dans les attaques terroristes en mars 2012 à Toulouse et Montauban, l’arsenal impressionnant de Mohamed Merah a été sorti des scellés dans la salle de la cour d’assises spéciale.





Les sept armes avaient été retrouvées au cours des perquisitions menées au domicile du tueur au scooter mais aussi dans sa Clio et dans la Mégane qu’il avait louée. L’arsenal était notamment composé d’un pistolet-mitrailleur Sten, d’un revolver Python, d’un fusil à pompe et un fusil-mitrailleur UZI, et pistolets automatiques Colt 45 de calibre 11.43 mm.