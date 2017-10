Procès Merah : "L'objectif était d'interpeller Mohamed Merah vivant", dit l'ancien patron du RAID

Après les premiers assassinats commis par Mohamed Merah, Amaury de Hauteclocque indique ce vendredi avoir "pris d’office la responsabilité de placer l’unité (du RAID ndlr) en alerte". "La direction de la police nationale m’appelle en me demandant de nous prépositionner près de Toulouse", poursuit l’ancien patron du RAID.





Le témoignage d’un concessionnaire moto va permettre ensuite aux policiers de pointer vers d’Abdelkader et Mohamed Merah. Le premier est interpellé le 21 mars 2012 et placé en garde à vue. L’appartement de Mohamed Merah est lui surveillé par les forces de l’ordre. "J’ai demandé de pouvoir intervenir la nuit, heure à laquelle on pouvait espérer la cible endormie, indique le témoin. Il était hors de question d’être repéré et d’avoir à poursuivre Mohamed Merah à l’extérieur de son domicile. Nous nous mettons alors en place vers 3h du matin et nous progressons de manière silencieuse."