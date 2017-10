Procès Merah : la très controversée mère du "tueur au scooter" et de son frère à la barre

Ce mercredi, Zoulikha Aziri devra trouver des réponses sans doute plus convaincantes sur ces sujets pour les avocats des parties civiles, comme pour l’accusation qui n’accordent ni le pardon à Mohamed Merah, ni le bénéfice du doute à son frère Abdelkader. Des question sur les violences intra-familiales, sur la religion, sur son divorce avec le père de ses cinq enfants puis son remariage avec Mohamed Essid devraient être également abordés.





La défense devrait elle aussi questionner le témoin. Dès la première semaine du procès, Me Dupond-Moretti avait fait référence à un article paru sur un site internet le 5 octobre et dans lequel un journaliste indiquait que Zoulikha Aziri avait "obtenu un logement social à Tremblay afin de pouvoir se rapprocher de son fils Abdelkader, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte (il a depuis été transféré à Vivonne)".





Me Dupond-Moretti avait le jour-même de la parution de cet article demandé à un témoin anonymisé et policier s’il connaissait ce "Monsieur X", auteur du papier. Le témoin avait alors répondu "Non". "On en reparlera", avait alors promis Me Dupont-Moretti. Le sujet sera peut-être abordé lui aussi ce mercredi...