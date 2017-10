Procès Merah - "Madame ne sortez pas, il y a quelqu’un qui tue tout le monde" : en larmes, une femme raconte

Par hasard ou par habitude, ils se trouvaient là, près de l’angle de la rue du Premier Bataillon de Choc et de l’avenue du 10e dragon à Montauban, le 15 mars 2012 aux alentours de 14 heures.





Ce mardi, au septième jour du procès d’Abdelkader Merah et de Fettah Malki, plusieurs témoins qui ont assisté de près aux deux assassinats et à la tentative perpétrés par Mohamed Merah à l’encontre de trois militaires, Abel Chennouf, 25 ans, Mohamed Legouad, 23 ans, et Loïc Liber, alors âgé de 27 ans, ont relaté ce qu’ils avaient vécu il y a plus de cinq ans et demi aujourd’hui.