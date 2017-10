"Abdelkader, il est innocent" : le témoignage de la mère des frères Merah heurte les familles des victimes

- "Que reprocher à cette femme?", s'énerve Me Dupond-Moretti, qui défend Abdelkader Merah. "C'est (Zoulikha Aziri ndlr) la mère d'un accusé, et la mère d'un mort."





Le frère d’Imad Ibn-Ziaten, dans la salle crie : "Vous n'avez pas honte ! Vous êtes méchants, vous êtes de la merde, vous êtes des assassins." Le jeune homme quitte la salle en larmes.





Malgré la tension, le président ne demande pas de suspension d'audience. Une avocate des parties civiles demande alors à Zoulikha Aziri s’il n’y a pas un problème dans sa famille. "Non, elle est normale, on n'est pas des animaux", répond Zoulikha Aziri.





Le frère d'Imad Ibn-Ziaten revient dans la salle au moment où Me Dupond-Moretti prend la parole. "Cette femme a perdu un fils. C’est un fils terroriste mais c’est un fils, que vous le vouliez ou non, déclare l'avocat. Ici, les larmes s'additionnent et on ne peut pas les opposer. On ne peut pas demander à une mère de venir témoigner contre son fils, c’est d’ailleurs pour ça qu’on ne fait pas prêter serment. C’est la formule de Camus : entre la justice et son fils, elle a choisi son fils."





L'avocat d'Abdelkader Merah n’a pas de question pour le témoin. Zoulikha Aziri quitte la salle d’audience escortée par les gendarmes après avoir adressé un signe de la main à son fils. Elle sera poursuivie par de nombreux journalistes mais aucun ne parviendra à recroiser son chemin. Si elle peut, désormais, après sa déposition, assister au débat, il est presque certain que, dans une telle ambiance, elle ne reviendra pas.