Procès Merah : le témoin numéro 13, ancien coéquipier d'Abdelkader Merah, a-t-il été menacé ?

Lunettes sur le nez, attelles au bras, il est venu déposer ce mercredi devant la cour d’assises spéciale où sont jugés, depuis le 2 octobre et jusqu’au 3 novembre, Abdelkader Merah et Fettah Malki, respectivement frère aîné et ami d’enfance de Mohamed Merah.





Le 11 mars 2012, vers 13 heures, cet homme se trouvait sur un terrain de foot avec "Kader", aujourd’hui dans le box des accusés et soupçonné de complicité dans les actes terroristes commis par son frère Mohamed Merah. Trois heures plus tard, celui que l’on surnommera le "tueur au scooter" fera sa première victime : le militaire Imad Ibn-Ziaten, abattu sur le parking du gymnase du Château de l’Hers.





Entendu par la police après les attaques terroristes de Toulouse et Montauban, qui ont fait sept morts, cet homme âgé aujourd’hui de 29 ans, et qui jouait à l’AS Izards avec Abdelkader Merah, avait déclaré avoir vu ce dernier discuter avec Mohamed Merah quelques heures avant le drame. Sa déclaration beaucoup plus vague, ce mercredi, devant la cour d’assises spéciale, a fait penser aux parties civiles que le témoin avait fait l’objet de menaces.