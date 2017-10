"On roule et subitement il me dit, 'Arrête!'": le frère de Mohamed Merah raconte le vol du scooter

Selon Abdelkader Merah, ce 6 mars 2012, son petit frère, une de ses connaissances et lui se trouvaient donc à bord d’une voiture, un peu avant 17 heures, et se dirigeaient ensemble vers une boutique d’accessoires de motards. "On roule, on roule, et subitement, mon frère me dit : 'Arrête-toi !' Je m'arrête", raconte l’accusé, chemise bleu ciel, catogan, barbe et lunettes sur le nez.





Il aurait ensuite discuté avec l’autre passager du véhicule, qu’il a désigné bien plus tard, et après la mort de celui-ci, comme étant Walid Larbi-Bey, tué en août 2014. "D'un coup je vois mon petit frère passer en scooter, je commence à le suivre. Y avait un rond-point et je fais un demi-tour pour pas être complice du vol. Monsieur Larbi-Bey m’a dit : 'Vas-y, suis-le, on sait jamais, s’il y a un justicier qui le poursuit'. Je suis devenu otage de l'acte."