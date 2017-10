Procès Merah : pour Abdelghani, "Abdelkader a téléguidé Mohamed"

Mohamed Merah n'a fait que suivre le "chemin" du premier. Abdelghani Merah dit avoir vu Abdelkader Merah "sillonner les quartiers, habillé comme un taliban, coran à la main et prêchant la bonne parole". Abdelkader et Mohamed Merah étaient alors en contact avec les frères Fabien et Jean-Michel Clain, qui, plus tard, partiront en Syrie et revendiqueront les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis et avec l’émir blanc Olivier Corel.