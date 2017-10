Procès Merah : pour Bernard Squarcini, il n’y a pas eu de "ratés" mais des "retards" dans l'enquête

Interrogés après la déposition du "Squale", plusieurs parties civiles se sont dites "satisfaites" que l'ancien directeur des renseignements ait un peu parlé alors qu’il ne voulait, au départ, même pas venir à la barre.





Albert Chennouf, père du militaire Abel Chennouf, qui a porté plainte contre Bernard Squarcini considérant que la DCRI avait sous-estimé la dangerosité de Mohamed Merah et pas assuré un suivi de cet homme pourtant fiché S depuis 2006, regrette toutefois que l'ex-patron du Renseignement intérieur n’ait pas reconnu qu’il avait "merdé" et qu’il n’ait pas "présenté ses excuses".





"Sa version aujourd’hui me parait plus crédible et plus claire, indique pour sa part Latifa Ibn-Ziaten, la mère d'Imad. Au moins la vérité a été dite, Mohamed Merah n’a pas agi seul. Il était préparé par son frère et plusieurs personnes".