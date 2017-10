Procès Merah : qui est Fettah Malki, le 2e accusé qui va "enfin" prendre la parole

Fettah Malki a grandi dans le quartier des Izards. Il n’a pas de diplôme et n’a que peu travaillé. Il a été embauché deux fois quelques mois en tant que "pizzaïolo". Alors qu’il n’a que 15 ans, le jeune garçon fréquente une de ses voisines, Christelle C. plus âgée que lui, avec qui il aurait une petite fille, née en 2002.





Son ex-compagne, venue à la barre ce lundi matin, a décrit une relation "chaotique" avec Fettah Malki. Un "jeune dans sa tête" qui vivait alors avec sa mère et venait la voir quand il voulait, "sans prévenir", a raconté Christelle C., aujourd’hui mère de six enfants qui ont six pères différents et qu’elle élève seule.





Fettah Malki a eu une deuxième fille en 2013, avec une autre femme, Anouma B. Il n’a reconnu aucun de ses enfants.