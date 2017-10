Procès Merah : "Sale Française, je l’ai entendu de la bouche de tous les Merah !"

Anne C. raconte ainsi avoir rencontré celui qui allait devenir son compagnon et le père de son enfant alors qu’elle était toute jeune. De ses beaux-frères et belles-sœurs, elle dit qu’Abdelkader était "son préféré". "Il me protégeait quand Abdelghani buvait", précise cette femme qui évoque l’ambiance de violence générale qui régnait dans la famille Merah avec notamment Zoulikha Aziri, mère des cinq enfants Merah, qui les frappait "à coups de fils électriques".





Selon elle, Abdelghani et Abelkader Merah s’entendaient bien au départ, puis les relations se sont distendues…. Elle-même était "déconsidérée dans la famille Merah, notamment parce qu’on la présumait de confession juive", avait-elle déclaré en 2012. A la barre ce mardi, elle a réaffirmé ce qu’elle avait déjà dit il y a cinq ans et demi maintenant : "Je me suis fait cracher dessus et traiter de sale juive par la mère d'Abdel (Abdelghani, ndlr). Sale française, je l'ai entendu de la bouche de tous les Merah. Selon elle, "Sale française, c'était très régulier"