Procès Merah : "Si j'avais su ce qu'il allait faire avec le pistolet, je ne lui aurais jamais donné" dit Fettah Malki

Devant la cour, Fettah Malki a indiqué connaître Abdelkader Merah et son petit frère Mohamed et avoir été plus proche du premier avec lequel il était scolarisé et jouait au foot. Puis il s’est éloigné, en 2006, de l’aîné, quand ce dernier s’est tourné vers la religion. De confession musulmane, Fettah Malki n’est pas pratiquant. La radicalisation de Mohamed Merah ? "Il n’était pas au courant".





Quand le président lui demande avant de lui poser de nombreuses questions ce qu’il pense des assassinats commis par le "tueur au scooter" en 2012 à Toulouse et Montauban, l’accusé répond : "En tant qu'être humain, je les condamne. C'est un enfoiré d'avoir fait ça". Me Maktouf, avocate de la famille d’Imad Ibn-Ziaten, lui rappellera un peu plus tard que c’est lui qui a fourni les armes utilisées par le tueur au scooter à l’école Ozar Hatorah. Fettah Malki, pourtant, l’affirme encore et sans cesse, il ne savait pas ce que Mohamed Merah allait faire avec ce matériel.