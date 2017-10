Procès Merah : "Si j'avais su ce qu'il allait faire avec le pistolet, je ne lui aurais jamais donné" dit Fettah Malki

Fettah Malki, qui, avant les accusations qui pèsent sur lui aujourd’hui, avait déjà huit mentions à son casier pour des faits de délinquance de droit commun, encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Il se décrit comme un "solitaire", martèle qu’il n’est qu’un "délinquant" , "un commercial" des Izards qui fournissait de la drogue, des voitures et des objets volés aux gens du quartier par le biais du "bouche-à-oreille".





L’avocate générale lui a rappelé qu’il avait donné à ce jour neuf versions différentes des faits, si l’on tient compte de celles données depuis le début du procès. "Fettah Malki a donné plusieurs versions et il a confirmé aujourd’hui à l’audience ce qu’il avait indiqué en fin d’instruction, réagit après l'audience Me Etelin, un de ses avocats. Au début, il ment. Comme on lui reproche d’avoir donné une arme à un terroriste et d’être un terroriste lui-même, il raconte des histoires… "





Comme son client, Me Etelin indique que ce dernier ignorait tout des intentions criminelles de Mohamed Merah, qu’il a donné l’arme et le gilet sans savoir ce qu’il allait en faire. "Pour trafic d’armes, mon client encourt dix ans. Pour association de malfaiteurs terroristes, il encourt le double. J’espère que la cour saura trancher", dit l’avocat.





Me Korchia, avocat de Samuel Sandler, père et grand-père de Jonathan, Arié et Gabriel Sandler, abattus dans l’école Ozar Hatorah, est convaincu que Fettah Malki, quand il a fourni le Uzi et le pare-balles, était au courant des projets terroristes de Mohamed Merah : "Il a livré neuf versions et aujourd'hui, il continue de mentir… "





Le procès reprendra mardi matin, à 9h30, avec deux experts, avant un nouvel interrogatoire d'Abdelkader Merah.