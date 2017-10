Procès Merah : " Tes enfants vont avoir la même chose que les enfants de l'école Ozar Hatorah"

MENACES DE MORT





Avant que le témoin numéro 38 ne soit entendu, un policier qui témoigne en visioconférence, Me Dupond-Moretti a souhaité faire part d'un courrier anonyme reçu ce jeudi matin. Le ténor du barreau précise qu'il est habitué aux courriers anonymes et aux menaces, mais celui reçu ce matin l'a particulièrement ému.





Il indique avant de faire lecture d'une partie de ce courrier être particulièrement attaché à la défense d'Abdelkader Merah" et précise : "Je ne suis pas islamiste. Je ne défends pas une cause je défends un homme. Je ne suis pas payé par Daech(…). Je n’ai pas pris un centime pour assurer sa défense".





Puis l'avocat lit les menaces qui lui ont été adressées ce jour : "SI Merah sort, tu vas manger cher. Tes enfants subiront ce que les enfants d’Ozar Hatorah, une balle dans la tête".

"Alors me font rire ces policiers qui se cachent. Je ne vais pas mettre de cagoule. Je ne me suis jamais aussi senti autant avocat qu’aujourd’hui, poursuit l'avocat. Ce courrier suscite chez moi une certaine émotion. Je vous remercie si vous me soutenez évidemment".





" La cour s’associe évidemment à cette condamnation, cette cour condamne ce type de menaces qui sont pénalement répréhensibles", a assuré le président en réponse.