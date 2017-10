Scooter, blouson et traqueur... ce jour où Merah a préparé ses crimes

Que s’est-il passé le 6 mars 2012 à Toulouse ? Dans quel ordre chronologique et en présence de qui pour chaque fait ? Ce jeudi, la cour d’assises spéciale, où sont jugés Abdelkader Merah et Fettah Malki depuis le 2 octobre et jusqu’au 3 novembre, s’est penchée sur cette date clé de l’affaire. C’est en effet ce jour-là que le tueur au scooter a volé le T-Max qu’il allait utiliser les 11, 15 et 19 mars au cours des attaques terroristes commises contre des militaires et dans une école juive. C’est également ce jour-là que Mohamed Merah a acheté une cagoule, un blouson de moto et qu’il s’est renseigné sur la manière de désactiver un traqueur de scooter.





Son frère Abdelkader Merah est aujourd’hui jugé pour complicité dans la préparation des assassinats commis par son frère, "le tueur au scooter", à Toulouse et Montauban en mars 2012. S’il reconnait avoir été présent sur le vol, il conteste les autres faits. Retour sur la journée du 6 mars.