Projet d’attentat déjoué dans l’Hérault : les trois suspects mis en examen et placés en détention

Le processus judiciaire suit sont cours ce mercredi pour les trois suspects interpellés vendredi dans la région de Montpellier et soupçonnés d'avoir voulu perpétrer un attentat imminent. Selon nos informations, Sara, 16 ans, et son petit ami Thomas, 20 ans, ont en effet été mis en examen ce mercredi à Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) criminelle ainsi que pour fabrication et détention d'explosifs en bande organisée, toujours en lien avec une entreprise terroriste.





Le troisième individu, Malik, 33 ans, considéré comme le "mentor" du jeune couple, a quant à lui été mis en examen pour AMT criminelle et apologie du terrorisme. Ils ont tous les trois été placés en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.