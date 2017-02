Propos sur les Roms : Jean-Marie Le Pen condamné de nouveau à 5000 euros d'amende en appel

La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a de nouveau reconnu coupable de provocation à la haine et à la discrimination. En 2013, Jean-Marie Le Pen, venu à Nice soutenir une candidate frontiste pour les municipales, avait déclaré ceci : "Vous avez quelques soucis avec des centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et odorante". Avant de prédire une prochaine "invasion" de Roms à Nice : "Ceci n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Je vous prédis en 2014 la présence de 50.000 Roms ici. Ils viendront de Bulgarie, de Roumanie, etc."





Pour ces propos, le tribunal correctionnel de Nice avait condamné Jean-Marie Le Pen à 5000 euros d'amende. Le parquet, lui, en avait réclamé 25.000. Après avoir fait appel de la décision, le président d'honneur du Front national Jean-Marie Le Pen a finalement vu sa condamnation à 5000 euros d'amende confirmée ce lundi 27 février.