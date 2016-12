"Qu'on leur fiche la paix", estime le maire du village de Jacqueline Sauvage

Ce jeudi, le maire de La Selle sur-le-Bied, le village du Loiret de Jacqueline Sauvage, appelle à ce "qu’on leur fiche la paix". Il aimerait "que ses enfants et ses petits-enfants puissent voir leur mère et leur grand-mère, qu’on leur fiche la paix et qu’ils vivent comme ils vivaient avant".





Le maire a rappelé que tout le village "soutenait Madame Sauvage parce que tout le monde connaissait les filles et les petits-enfants". Selon lui, une famille explosée comme celle-là, "ça n’est pas bon".