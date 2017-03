Quatre skinheads renvoyés devant les Assises pour la mort de Clément Méric

C’est une décision qui ouvre la voie à un procès. Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de quatre skinheads impliqués dans la mort du militant de gauche Clément Méric, à Paris, le 5 juin 2013. Ce jeune étudiant de Sciences-Po âgé de 18 ans à l’époque, membre de l'Action antifasciste Paris-Banlieue, avait été tué à la suite d’une brève, mais violente bagarre dans le quartier Saint-Lazare.





La volonté de tuer n’a en revanche pas été retenue concernant les deux principaux mis en cause, Esteban Morillo et Samuel Dufour, 24 et 23 ans. Ces derniers sont ainsi renvoyés pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion et avec usage ou menace d'une arme - un poing américain en l’occurrence. Les deux autres militants d’extrême-droite sont, quant à eux, renvoyés pour des violences volontaires sur les camarades de Clément Méric.