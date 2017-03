Ratonnades, gangs rivaux, vol de viande... : la violence des néo-nazis de Picardie s'étale au tribunal

La violence est aussi omniprésente au sein du groupe. En guise de rite initiatique, les nouveaux devaient se scarifier sur la main gauche une croix rappelant un symbole SS, rapporte Le Parisien. Les lynchages de membres ou d'ex-membres des "loups blancs" étaient aussi fréquents. "Une fois, le chef (Jérémie Mourain, ndlr) n’était pas content. Il fallait que quelqu’un prenne. C’est tombé sur moi. J’ai été passé à tabac à coups de batte de base-ball", témoigne l'un des prévenus dans Le Courrier Picard. L'agression la plus grave jugée lors de ce procès est d'ailleurs une expédition punitive qui visait, en janvier 2014 à Valenciennes, le leader de la section nordiste du groupe. Dénudé et tabassé à coups de batte de baseball, la victime a failli succomber sous les coups.





Selon l'enquête, citée par l'AFP, "le clan change progressivement de nature et passe d'un groupe à tendance essentiellement politique à un groupe plus violent, principalement tourné vers l'organisation d'actions de type criminel, sous couvert d'un groupe de motards". Sauf que, selon plusieurs médias, aucun d'entre-eux ne possédait de moto... Le procureur de la République Bernard Farret affirmait en 2015 dans Le Courrier Picard, qu'une bonne partie des prévenus ne travaillait pas et qu'ils avaient "commis beaucoup d’actes de délinquance pour subsister". Du vol de viande au braquage en passant par le siphonnage d'essence, certains délits auraient eu pour but, selon l'enquête, de financer la consommation de cocaïne et d'amphétamines de Jérémie Mourain, affirme Le Courrier Picard.





D'après Streetpress, citant le spécialiste de l'extrême droite Stéphane François ainsi qu'une source policière, entre 200 et 300 skinheads seraient concentrés sur ce petit territoire situé entre Amiens et Saint-Quentin.