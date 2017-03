Refus de marier deux femmes : la maire de Bollène, Marie-Claude Bompard, relaxée

"Un mariage, c’est l’union d’un homme et d’une femme de façon à créer un état civil qui lui-même crée une filiation. C’est le problème qui s’est posé à moi (...) Il n'y a pas d'homophobie, de discrimination. Je ne suis pas coupable d'avoir des opinions." C'est ainsi que Marie-Claude Bompard avait justifié son refus de marier en août 2013 Angélique Leroux et Amandine Gilles, dans sa mairie de Bollène, dans le Vaucluse. Ces dernières avaient dû se marier devant un autre agent de la mairie.





L'association Mousse avait porté l'affaire devant la justice en se constituant partie civile, après que la plainte des deux femmes avait été classée sans suite. Pour l'avocat de l'association, il y a eu un délit de discrimination. "Tous les citoyens français sont concernés et il est important dans une République laïque et égalitaire comme la France que toutes les personnes, quelles que soient leur orientation sexuelle, leur religion ou leur couleur de peau, aient une confiance absolue dans le fait qu'elles ne seront pas discriminées par un officier de l'état civil français", avait plaidé Me Étienne Deshoulières.





Mais la justice a donné raison à l'avocat de Marie-Claude Bompard, Me Guillaume Blanc, qui avait estimé irrecevable que se constitue partie civile l'association, créée en 2000 par "des justiciers LGBT ayant changé de statut en 2015, soit deux ans après les faits reprochés à sa cliente". La cour a condamné l'association à verser 3.000 euros à l'édile pour une procédure jugée "abusive".





A Marseille, une élue qui avait aussi refusé de marier un couple homosexuel avait été condamnée à 5 mois de prison avec sursis en septembre 2015.