Rennes : 3 hommes accusés d'avoir détourné des millions d'euros en piratant des distributeurs de billets

Ils ont entre 46 et 51 ans et sont tous trois jugés pour escroquerie au tribunal de Rennes. Soupçonnés d’avoir posé de faux clavier sur les distributeurs automatiques de plusieurs stations-services en France, ces hommes auraient volé des millions d’euros, rapporte Ouest France. Mais devant les juges, ils se défendent en assurant être des chefs d’entreprise sur la piste de bonnes affaires. Ils affirment même qu’ils cherchaient, au moment des faits, des voitures, des maisons… et des nains de jardins.