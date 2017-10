Renvoi du procès : le père de Fiona dénonce "des arrangements entre amis", la défense dépose plainte

Mercredi, devant la presse, Nicolas Chafoulais avait demandé la délocalisation du futur procès hors Auvergne, estimant que le renvoi était le fruit d'"arrangements entre amis", ajoutant amer, "ils sont tous proches ici". Il avait également critiqué la différence de ton, selon lui, du président de la cour Etienne Fradin vis-à-vis des accusés au cours des débats. "Il était très excessif dans ses propos avec Makhlouf et plus clément avec Bourgeon. Ce n'est pas correct. Il ne devrait pas y avoir de parti pris pour l'un ou pour l'autre", avait estimé Nicolas Chafoulais qui regrettait qu'on ait "pas beaucoup parlé de Fiona". Ce n'était pas un procès mais du cinéma, une grande pièce de théâtre géante", avait-il conclu.





Ce jeudi, les avocats de la défense s'estimant accusés "de façon précise et explicite de collusion avec le Président de la Cour d'assises et ses assesseurs" ont déposé plainte contre "des propos parfaitement diffamatoires". Dans un communiqué commun Mes Portejoie et Me Khanifar s'insurgent contre "des propos ahurissants" et une mise en cause "inacceptable formulée publiquement par Monsieur Nicolas Chafoulais". Et de cibler également son avocat, Me Charles Fribourg, "dont les propos injurieux à l'égard de la défense seront également dénoncés à la justice dans le cadre d'une plainte pénale".





Le futur procès de la mère et du beau-père de Fiona doit se dérouler le 29 janvier devant la même cour d'assises, au Puy-en-Velay. Mais cette nouvelle passe d'armes pourrait bien venir contrarier cette nouvelle échéance.