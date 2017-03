Reportage sur les migrants : le photographe Ben Art Core condamné à 750 euros d'amende

"Même si la parole d'agents assermentés pèse bien plus dans la balance que ma seule parole, l'apport de preuves de mon activité professionnelle de photographe est indéniable. Des photos et une vidéo de la situation de la scène en attestent et vont dans le sens de mon témoignage", a-t-il confié à l'AFP. Ce qui ne l'a pas empêché de se faire condamner.