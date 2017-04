Saisie de documents policiers au siège du FN : une enquête ouverte pour "violation du secret professionnel"

"La fiche FPR, ça m'étonnerait, je ne sais pas pourquoi j'aurais fait ça. Le compte-rendu de la réunion à la PP, ça ne me dit rien, je suis aux CRS", a commenté auprès de l'AFP Dider Chabaillé, ancien candidat FN aux municipales de 2014 dans le XXe arrondissement de Paris. Même son de cloche du côté de Wallerand de Saint-Just qui indique ne plus avoir vu Didier Chabaillé, après son départ du parti "quelques mois après les municipales", depuis 2015. "Nous recevons très régulièrement des courriers anonymes, ou des courriels, contenant des informations de ce genre, comme toutes les formations politiques, sans doute. Et comme de nombreux journalistes", a simplement déclaré de son côté Nicolas Lesage, expliquant ne pas être au courant de cette enquête.