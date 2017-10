Salah Abdeslam va être "prêté" à la Belgique, mais pourquoi ?

A la surprise générale, Salah Abdeslam avait indiqué vouloir assister au procès, où il devra répondre, avec ce complice Sofiane Ayari, de "tentative d'assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers".





Incarcéré depuis un mois et demi à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne, le détenu pourra ainsi se rendre à Bruxelles pour la durée du procès. "Le procureur fédéral belge (Frédéric Van Leeuw) et le procureur de la République de Paris (François Molins) se sont rencontrés et ont notamment évoqué les différentes modalités de comparution de Salah Abdeslam devant la juridiction belge", a confirmé le parquet de Paris. "Ils ont trouvé une solution qui va désormais être soumise aux juges compétents".





La rencontre entre le procureur Molins et son homologue belge a eu lieu à Malines, entre Bruxelles et Anvers, où se tenait la réunion annuelle "quadripartite" consacrée à la coopération antiterroriste entre les procureurs de quatre pays (France, Belgique, Espagne et Maroc).