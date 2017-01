Séquestration à Goodyear : les 8 ex-salariés fixés sur leur sort ce mercredi

Mercredi, dès 11 heures, "nous attendons entre 2.000 et 2.500 soutiens devant le tribunal... Sur un cas de répression syndicale, c'est le mouvement le plus rassembleur depuis près de 20 ans", a indiqué Mickaël Wamen. Les 6 et 7 janvier 2014, le directeur des ressources humaines et le directeur de la production avaient été retenus pendant une trentaine d'heures dans les locaux de l'usine de pneumatiques occupée par quelques dizaines de salariés en colère après l'annonce de la fermeture de ce site de 1.143 salariés.





Poursuivis pour "séquestration et violences en réunion", les prévenus encourent jusqu'à cinq ans de prison. Dans cette affaire, "la dignité humaine a été touchée et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement quel que soit le contexte", avait estimé l'avocat général. A ses yeux, les faits reprochés aux salariés relevaient de la "délinquance pure et simple".





Ils ont essayé "de détruire psychologiquement" ces deux cadres, "les insultes ont fusé tout comme les actes d'humiliation", avait soutenu l'avocat général Dominique Tailhardat. Dans ce procès sans plaignant (Goodyear a retiré sa plainte, comme les deux cadres concernés), les prévenus ont tenté de convaincre les juges de leur absence de culpabilité et de la légitimité de leur action.