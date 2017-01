Séquestration à Goodyear : une relaxe totale et sept peine de sursis

Le 19 octobre, l’avocat général avait requis 24 mois de prison avec sursis à l’encontre des huit hommes, parmi lesquels cinq militants CGT. Condamnés en première instance le 12 janvier 2016 à 24 mois de prison dont neuf mois ferme pour la séquestration en 2014 de deux dirigeants de l’usine Goodyear, les huit ex-salariés de l’antenne d’Amiens-Nord ont appris leur sort ce mercredi en appel. L'un d'entre eux a été relaxé et les sept autres condamnés à des peines de prison avec sursis allant jusqu'à 12 mois.





"Nous attendons une décision juridique et non politique, on croit à la relaxe", affirmait à l'AFP Mickaël Wamen, l'un des prévenus et figure emblématique du "combat" des Goodyear. Cette peine avait provoqué un tollé en France où plusieurs manifestations de soutien avaient été organisées et une pétition en ligne réclamant l'arrêt des poursuites à leur encontre avait recueilli plus de 171.000 signatures. La CGT y voyait un symbole de la "criminalisation de l'action syndicale".