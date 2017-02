Sextape de Valbuena : comme Benzema, Djibril Cissé est dans le viseur de la justice

Des maîtres-chanteurs pour qui Djibril Cissé a d'ailleurs reconnu avoir fait le lien avec Mathieu Valbuena. "Je faisais des allers-retours entre les deux. J’ai dû faire ça deux ou trois fois, peut-être un peu plus", a-t-il ainsi déclaré lors d’une précédente audition. Toujours selon Europe 1 Djibril Cissé devrait prochainement se retrouver confronté aux différents protagonistes – dont Mathieu Valbuena – et pourrait être mis en examen.





Mi-décembre déjà, la justice avait demandé d’envisager cette possibilité. Il ne devrait donc pas falloir attendre bien longtemps avant un nouvel épisode de ce feuilleton judiciaire, qui dure depuis maintenant plus d’un an et demi.