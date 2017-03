Sonia Imloul, l'ex- responsable d’une cellule de déradicalisation, condamnée à quatre mois de prison avec sursis

Mais un an plus tard, l'association met la clef sous la porte, faute de financements. Officiellement, les bilans réclamés par la préfecture de police ne sont pas satisfaisants. D'autres versions affirment que les autorités ont été alertées par l’équipe d’un certain nombre de dysfonctionnements.





Julien Revial, l’ancien coordinateur administratif de la structure, dénonce une "mascarade de l'association", qui "a accueilli plus de journalistes que de familles".