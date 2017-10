Sophie Lionnet, la jeune fille au pair française retrouvée calcinée à Londres, formellement identifiée

La police londonienne a annoncé ce mardi avoir formellement identifié la jeune fille au pair dont le corps calciné avait été retrouvé fin septembre dans le jardin de ses employeurs, précisant qu'il s'agissait d'une jeune française de 21 ans. "La victime a été formellement identifiée comme étant Sophie Lionnet, 21 ans, de Wandsworth (sud-ouest de Londres). Elle est originaire de Troyes en France", a indiqué Scotland Yard dans un communiqué.





Le nom de la jeune femme avait déjà été publié par de nombreux médias français et britanniques qui citaient des proches. Deux Français, ses employeurs présumés, ont été arrêtés et inculpés pour meurtre. Sabrina Kouider, 34 ans, et Ouissem Medouni, 40 ans, ont comparu la semaine dernière devant le tribunal Old Bailey à Londres, qui a décidé de les maintenir en détention, en attendant une audience de plaider coupable le 12 décembre, avant le début de leur procès prévu le 19 mars 2018.