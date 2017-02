Soupçons de favoritisme : le coût de Paris Plages a-t-il été minimisé volontairement ?

La Mairie de Paris revendiquait devant les élus parisiens des coûts compris entre 1,5 million et 2,2 millions d’euros pour l’opération Paris Plages. Cependant, l’estimation fournie par la municipalité lors de l’enquête menée par la Chambre était "plus de deux fois supérieure aux chiffres communiqués aux membres du conseil de Paris et à la presse", précise la CRC. D'où des soupçons de favoritisme et recel.





Dans un communiqué publié ce jeudi, la Mairie de Paris indique que "l’information judiciaire ouverte permettra de préciser si ce mécanisme utilisé sous la précédente mandature était régulier". Le texte rappelle que "la réalité des prestations effectuées" n’a été "nullement remise en cause" par la CRC. Depuis ce rapport, "les factures directement imputables à l’organisation de Paris Plages, sont désormais intégralement réglées par la collectivité", précise le service de communication d’Anne Hidalgo.