Tariq Ramadan visé par une plainte pour viol et agressions sexuelles

"Je le confirme aujourd'hui, le fameux Zoubeyr, c'est bien Tariq Ramadan", écrit Henda Ayari sur Facebook. Selon Me Jonas Haddad, l'un de ses conseils, "Henda Ayari n'avait pas envie de communiquer sur ce sujet, par peur". "Avec la libération de la parole à laquelle on assiste depuis quelques jours, elle a décidé de dire ce qu'elle a subi et d'en tirer les conséquences judiciaires", a-t-il poursuivi, interrogé par l'AFP.