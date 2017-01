Terrorisme : certains dossiers seront désormais jugés en comparution immédiate

Seront par exemple concernés la "consultation de sites djihadistes", "des gens qui tiennent des propos très structurés qui relèvent de l'apologie du terrorisme" ou "des infractions commises en détention qui ont un lien avec le terrorisme". L’objectif de cette nouvelle juridiction ? Anticiper et désengorger les tribunaux qui croulent sous les dossiers terroristes. Les magistrats spécialisés de cette nouvelle chambre siégeront donc tous les jours, au lieu de trois fois par semaine.





Jean-Michel Hayat a souligné l'augmentation "sans précédent" des informations judiciaires dont les juges antiterroristes ont été saisis en 2016 : plus 85% en 2016 par rapport à l'année précédente. "Avec la nouvelle politique du parquet, c'est 90 dossiers supplémentaires qui arrivent du jour au lendemain, cela veut dire deux ans de procès d'assises supplémentaires". Pour autant, Jean-Michel Hayat tient à nuancer : "Nous allons regarder si cette nouvelle initiative de comparution immédiate va permettre de fluidifier sans obérer les droits de la défense puisque le but d'une politique pénale ce n'est pas quand même d'être à charge. Il faut être à charge et à décharge".