Terrorisme : "aucun signe de dangerosité" pour le policier mis en examen, selon son avocat

C’est une sombre histoire de terrorisme là où on s’y attendrait le moins. Un policier du commissariat du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) a été interpellé le 27 juin dernier et mis en examen vendredi dernier pour les délits d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en lien avec une entreprise terroriste et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de porter une arme.





L’homme de 42 ans est soupçonné d'avoir aidé son frère impliqué dans une filière jihadiste et d'être partisan du groupe Etat islamique. Mais son avocat l’assure à l’AFP : il ne présente "aucun signe de dangerosité" qui justifierait son incarcération.





Le parquet a fait appel et demandé son placement en détention provisoire "au vu des éléments qui ne laissent guère de doute sur l'adhésion du fonctionnaire de police aux thèses de l'EI", d'après une source proche de l'enquête.